Контракт 18-24 — что изменилось после расширения

Оператор беспилотных систем. Фото: Минобороны Украины

В конце июля этого года Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по расширению экспериментального проекта "Контракт 18-24". В Минобороны разъяснили особенности нового контракта для операторов беспилотных систем и другие изменения в экспериментальном проекте "Контракт 18-24"

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в пятницу, 8 августа, в Telegram.

Обновленный "Контракт 18-24" — что известно об изменениях

Итак, отныне "Контракт 18-24" будет распространяться на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС). Для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этим направлениям, утверждена отдельная форма контракта.

Также расширены категории военнослужащих, которые смогут получить единовременную денежную помощь 1 млн грн. Речь идет о тех, кто в возрасте до 25 лет ранее, с момента объявления военного положения, присоединился к армии — до официального старта проекта (февраль 2025 года).

Новеллой проекта, которая будет касаться всех категорий контрактников 18-24, также является возможность увеличения размера единовременного денежного пособия после заключения контракта. Такие решения может принимать министр обороны, исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете министерства. В таком случае министр своим решением будет устанавливать конкретный размер помощи и порядок ее выплаты.

Разъяснение по обновлению "Контракта 18-24". Фото: Минобороны

Особенности нового "Контракта 18-24"

Что нового?

Контракт на должности операторов беспилотных систем (БПС) будет заключаться на 2 года. Его обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Подготовка

Учитывая специфику эксплуатации БПС, срок обучения для таких рекрутов увеличен с 3 до 4 месяцев.

Подготовка будет включать, в частности:

базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до 45 суток;

профессиональную подготовку — от 5 суток до 60 суток;

курс адаптации в воинской части — 14 суток.

При этом если у рекрута есть соответствующий сертификат специалиста по эксплуатации БПС, то он может учитываться при установлении сроков профессиональной подготовки.

В случае непрохождения итогового контроля по результатам профессиональной подготовки предусмотрена возможность перемещения военнослужащих на другие должности, связанные с эксплуатацией БПС с сохранением условий контракта.

Механизм выплаты единовременного денежного пособия для добровольцев на должности БПС сохраняется:

200 000 грн сразу при подписании контракта;

300 000 грн после прохождения подготовки и начала службы;

500 000 грн после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).

В случае прекращения или отмены военного положения или невыполнения условий контракта в части сроков обязательного участия в боевых действиях невыплаченная третья часть единовременного денежного пособия будет выплачиваться пропорционально времени прохождения военной службы из расчета — 1/12 от 500000 гривен за каждые 30 дней службы.

Украинский военный с беспилотником. Фото: Генштаб/Telegram

Для добровольцев по этому контракту будут действовать такие же льготы, что для других участников экспериментального проекта, а именно:

возможность привлечения ипотеки под 0%;

бесплатное образование в пределах госзаказа;

социальный пакет военнослужащего;

медицинское обеспечение.

Участники проекта после выполнения условий двухлетнего контракта также будут иметь право на отсрочку от призыва на 1 год и право свободного выезда за границу.

Кроме единовременного денежного пособия они будут иметь денежное обеспечение, которое может достигать до 120 000 грн/месяц.

Служить по этому виду контракта можно будет на должностях рядового состава в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службе Украины. Конкретный перечень штатных должностей по этому виду контракта будет определяться отдельным решением Генерального штаба ВСУ, Главного управления НГУ и Администрации Госпогранслужбы.

По данным Минобороны, сейчас участие в экспериментальном проекте принимают 24 бригады ВСУ, пять подразделений НГУ и четыре — Госпогранслужбы.

Желающие присоединиться к войску граждане этой категории должны подать соответствующее заявление в бумажной или электронной форме в центры рекрутинга или через электронный кабинет в "Резерв+".

Украинский военный с беспилотником. Фото: Минобороны/Telegram

Расширение категорий военных, которые могут получить 1 млн грн

Принятые изменения также расширяют категории военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 млн грн.

Речь идет о тех кто, с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединились к войску и служили на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, и по состоянию на 13 февраля 2025 года имели не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Эта норма распространена на:

срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;

военнослужащих, которые были аттестованы до присвоения офицерского звания.

