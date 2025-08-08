Контракт 18-24 — що змінилося після розширення

Оператор безпілотних систем. Фото: Міноборони України

Наприкінці липня цього року Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту "Контракт 18–24". У Міноборони роз'яснили особливості нового контракту для операторів безпілотних систем та інші зміни в експериментальному проєкті "Контракт 18-24"

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства у п'ятницю, 8 серпня, в Telegram.

Оновлений "Контракт 18-24" — що відомо про зміни

Отже, відтепер "Контракт 18-24" поширюватиметься на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС). Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, затверджено окрему форму контракту.

Також розширено категорії військовослужбовців, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу 1 млн грн. Йдеться про тих, хто у віці до 25 років раніше, з моменту оголошення воєнного стану, приєднався до війська — до офіційного старту проєкту (лютий 2025 року).

Новелою проєкту, яка стосуватиметься всіх категорій контрактників 18-24, також є можливість збільшення розміру одноразової грошової допомоги після укладення контракту. Такі рішення може приймати міністр оборони, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі міністерства. В такому випадку міністр своїм рішенням встановлюватиме конкретний розмір допомоги та порядок її виплати.

Роз'яснення щодо оновлення "Контракту 18-24". Фото: Міноборони

Особливості нового "Контракту 18-24"

Що нового?

Контракт на посади операторів безпілотних систем (БПС) укладатиметься на 2 роки. Його обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Підготовка

Враховуючи специфіку експлуатації БПС, термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців.

Підготовка включатиме, зокрема:

базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;

фахову підготовку — від 5 діб до 60 діб;

курс адаптації у військовій частині — 14 діб.

При цьому якщо у рекрута є відповідний сертифікат фахівця з експлуатації БПС, то він може враховуватись при встановленні строків фахової підготовки.

У разі непроходження підсумкового контролю за результатами фахової підготовки передбачена можливість переміщення військовослужбовців на інші посади, пов’язані з експлуатацією БПС зі збереженням умов контракту.

Механізм виплати одноразової грошової допомоги для добровольців на посади БПС зберігається:

200 000 грн одразу при підписанні контракту;

300 000 грн після проходження підготовки та початку служби;

500 000 грн після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов (зокрема, 12 місяців участі в бойових діях).

У разі припинення або скасування воєнного стану або невиконання умов контракту в частині строків обов’язкової участі в бойових діях невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачуватиметься пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку — 1/12 від 500000 гривень за кожні 30 днів служби.

Український військовий з безпілотником. Фото: Генштаб/Telegram

Для добровольців за цим контрактом діятимуть такі ж самі пільги, що для інших учасників експериментального проєкту, а саме:

можливість залучення іпотеки під 0%;

безкоштовна освіта в межах держзамовлення;

соціальний пакет військовослужбовця;

медичне забезпечення.

Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон.

Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 грн/місяць.

Служити за цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу у Збройних силах України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України. Конкретний перелік штатних посад за цим видом контракту визначатиметься окремим рішенням Генерального штабу ЗСУ, Головного управління НГУ та Адміністрації Держприкордонслужби.

За даними Міноборони, нині участь в експериментальному проєкті беруть 24 бригади ЗСУ, п’ять підрозділів НГУ та чотири — Держприкордонслужби.

Охочі приєднатися до війська громадяни цієї категорії мають подати відповідну заяву в паперовій або електронній формі до центрів рекрутингу або через електронний кабінет в "Резерв+".

Український військовий з безпілотником. Фото: Міноборони/Telegram

Розширення категорій військових, які можуть отримати 1 млн грн

Ухвалені зміни також розширюють категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 млн грн.

Йдеться про тих хто, з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєдналися до війська і служили на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, і станом на 13 лютого 2025 року мали не менше 6 місяців участі в бойових діях.

Ця норма поширена на:

строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;

військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.

Раніше ми інформували, що уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми "Контракт 18-24".

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам старше 60 років служити у війську за контрактом.