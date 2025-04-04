Рекрут прокомментировал проект "Контракт 18-24"

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинец, который присоединился к проекту "Контракт 18-24" рассказал о собственной мотивации служить в рядах ВСУ. По словам 19-летнего парня, цель — защищать Украину.

Об этом рекрут Александр Дмитренко рассказал в комментарии для Новини.LIVE во время пресс-конференции "Контракт 18-24. Рекрутинг сознательной молодежи".

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Парень рассказал о собственной мотивации, опыте обучения и командной атмосфере среди новобранцев. Он отметил, что не жалеет, что присоединился к проекту "Контракт 18-24", ведь все обещанные обязательства выполняются.

"Я ни о чем не пожалел. Обязательства все выполняются, в частности выплаты, которые были обещаны нам — были выплачены. Очень хорошее обучение, а именно — квалифицированные специалисты, которые были в боевых действиях, дают нам возможность стать сильнее и лучше, чем они были в начале своего пути", — рассказал рекрут.

А также отметил, что был мотивирован вступить в ряды ВСУ еще год назад, однако по семейным обстоятельствам решил не делать этого.

"Я был мотивирован еще год назад, но по смешным обстоятельствам не смог это сделать (вступить в ряды ВСУ, — ред.). Но стало неловко, когда город и Украину обстреливают каждый день. Я решил, что должен пойти (в ВСУ, — ред.), — отметил 19-летний Александр.

Также он рассказал, что у каждого из его взвода есть своя мотивация служить в армии и защищать Украину от оккупантов. По его словам, для кого-то мотивация — это выплаты, а для кого-то — патриотизм. Однако несмотря на это, цель у всех одна — защищать страну от врага.

"Я общаюсь со своими собратьями и в нашем взводе пока что на данный момент все довольны, все проходят обучение и все очень мотивированы. Каждый пришел со своей целью — они разные. У кого-то (цель, — ред.) из-за денежного обеспечения, у кого-то из-за патриотизма. Но у всех одна цель — защищать нашу страну и уничтожать врагов", — резюмировал рекрут.

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