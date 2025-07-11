Удары по ТЦК — консультации в рекрутинговые центры будут онлайн

Военные в рекрутинговом центре. Фото: facebook/lvivobltck

Вооруженные силы Украины расширяют сеть рекрутинговых центров, и консультации происходят онлайн. Каждый военнообязанный может самостоятельно выбрать должность и место службы.

Об этом заявил начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий отметил в эфире Ранок.LIVE.

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Швыдкий рассказал, что, атакуя любые ТЦК, враг не только пытается сорвать мобилизацию, но и оказывает психологическое давление на общество, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Россияне имеют целью не только уничтожить инфраструктуру и сорвать мобилизацию, но и оказывают психологическое давление на общество, поскольку люди уже устали от постоянных обстрелов и атак. Гибридная война всегда сопровождается во время обычной войны и враг также пытается атаковать психологически и дестабилизировать общество", — сказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр.

В то же время он отметил, что несмотря на все комплектование ВСУ на этом не заканчивается, а наоборот, ведь сейчас активно работают рекрутинговые центры.

По словам Швыдкого, консультации проходят онлайн, желающие могут сами выбирать должности и подразделения, где желают служить.

Напомним, ранее подполковник Святослав Паламар заявил, что мобилизация нужна, но ей есть лучшая замена. Он считает, что альтернативой является полноценный рекрутинг.

Кроме того, ранее мэр Львова Андрей Садовый показал новый рекрутинговый центр 80-й бригады. Он будет работать в будние дни с 09:00 до 18:00.