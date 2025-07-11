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Головна Штаб Консультації в рекрутингових центрах відбуваються онлайн

Консультації в рекрутингових центрах відбуваються онлайн

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 14:28
Удари по ТЦК — консультації в рекрутингові центри будуть онлайн
Військові в рекрутинговому центрі. Фото: facebook/lvivobltck

Збройні сили України розширюють мережу рекрутингових центрів, і консультації відбуваються онлайн. Кожен військовозобов'язаний може самостійно обрати посаду та місце служби. 

Про це заявив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий наголосив в ефірі Ранок.LIVE

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Швидкий розповів, що, атакуючи будь-які ТЦК, ворог не лише намагається зірвати мобілізацію, а й чинить психологічний тиск на суспільство, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Росіяни мають за мету не лише знищити інфраструктуру та зірвати мобілізацію, а ще й чинять психологічний тиск на суспільство, оскільки люди вже втомилися від постійних обстрілів і атак. Гібридна війна завжди супроводжується під час звичайної війни, і ворог також намагається атакувати психологічно та дестабілізувати суспільство", — сказав начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр.

Водночас він наголосив, що попри все комплектування ЗСУ на цьому не закінчується, а навпаки, адже зараз активно працюють рекрутингові центри. 

За словами Швидкого, консультації відбуваються онлайн, охочі можуть самі обирати посади та підрозділи, де бажають служити. 

Нагадаємо, раніше підполковник Святослав Паламар заявив, що мобілізація потрібна, але їй є краща заміна. Він вважає, що альтернативою є повноцінний рекрутинг.

Крім того, раніше мер Львова Андрій Садовий показав новий рекрутинговий центр 80-ї бригади. Він працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00.

обстріли мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані Рекрутинг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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