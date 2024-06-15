Конфликт между ТЦК и кришнаитами в Мукачево — коммунальщик из Стрыя извинился перед военными

Директор коммунального предприятия в Стрые Андрей Шапошников принял участие в конфликте. Фото: скриншот с видео Supernova+

В Мукачево 1 июня произошел конфликт между работниками ТЦК и СП и кришнаитами. Участие в нем также принял директор коммунального предприятия Стрыйского городского совета Андрей Шапошников, который через две недели записал видеообращение с извинением перед военными.

Видео Андрей Шапошников опубликовал на своей странице в Facebook.

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Конфликт между ТЦК и кришнаитами в Мукачево

В Мукачево возник конфликт между последователями Международного общества сознания Кришны и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки. Причастным к разборкам стал директор коммунального предприятия Стрыйского городского совета и предприниматель Андрей Шапошников, впоследствии извинившийся перед военными.

В начале июня в местных пабликах появились видео, на которых работники ТЦК пытались вручить повестки кришнаитам. Один из мужчин в штатском, находившийся в толпе верующих, агрессивно отреагировал на действия военных.

Инцидент произошел еще 1 июня, однако видео с разъяснением ситуации и извинениями Шапошников записал всего через две недели.

"Ушел отсюда. Ты куда пришел? Эти люди — божьи, ты куда пришел? Ты кого хочешь забрать?" — кричал в тот день Шапошников.

Представители ТЦК вызвали полиции и все же забрали нескольких человек для проверки документов и уточнения данных.

В четверг, 13 июня, руководитель коммунального предприятия Стрыйского горсовета "Комфортный Стрый" и ряда управляющих компаний на своей странице в Facebook опубликовал видео, где извинился перед военными.

"Прежде всего хочу извиниться за свое позорное поведение, мне очень стыдно, что я так себя повел. Даже если бы мне казалось, что какие-то слова или поступки наших защитников некорректны, я должен из уважения к тому, что эти люди ежедневно рискуют жизнью и здоровьем, я должен проявить уважение, терпение и быть вежливым и культурным", — отметил Шапошников.

При этом он не смог объяснить свою агрессивную реакцию, отметив, что, возможно, это у него был "психоз", и назвал ситуацию "непонятной".

Напомним, в Сарате Одесской области жительницы заметили автомобили стражей порядка и военнослужащих, которые ехали для проведения мобилизационных мероприятий. Женщины просили показать соответствующее распоряжение и личные документы, а когда их не получили, стали на защиту своего села.

Также немалую огласку получил конфликт в Одесском районном ТЦК и СП. Однако ситуация не исчерпана, ведь врач, присутствовавший во время инцидента, рассказал свою версию событий.