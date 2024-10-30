Украинцев до 25 лет не будут призывать в ВСУ, а кому больше 50 — только из-за нужных профессий

Мобилизация в Украине. Иллюстративное фото: УНИАН

Юристы напоминают, что некоторых мужчин теперь не смогут призвать в армию принудительно. Согласно законам Украины существует группа категорий, которые могут быть мобилизованы в состав ВСУ исключительно на основе добровольного согласия.

Об этом сообщает издание Знай.UA со ссылкой на юристов компании "Консультант".

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Это касается людей, получивших отсрочку, мужчин с подтвержденной инвалидностью (по решению ВВК), а также мужчин, бывших военнопленных.

Женщины в Украине могут нести службу только на добровольной основе, особенно если их работа связана с военной специальностью.

В сентябре командование Сухопутных войск ввело новые ограничения, согласно которым мужчины старше 50 лет и молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет не подлежат мобилизации. Верховная Рада также приняла законопроект №11379-д, освобождающий от призыва мужчин до 25 лет, которые признаны ограниченно годными. Теперь этот закон ожидает подписи Владимира Зеленского для вступления в силу.

Мужчины после 50 лет не подлежат мобилизации

Мужчины старше 50 лет могут быть призваны только по специальным указаниям, если их умения востребованы в ВСУ. ТЦК выполняет свои функции, реагируя на войну, инициированную Россией, и действует в рамках закона, отмечает издание.

В то время как украинские военные проходят серьезную подготовку, россияне отправляют своих граждан в бой без должной подготовки и заботы об их судьбе. Они разрушают наши дома, поэтому украинцы вынуждены защищать свою землю. Военная мобилизация играет немаловажную роль в сохранении независимости и безопасности страны.

Раньше мы писали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.

Также мы информировали, кто из мужчин сможет уехать из Украины с 1 ноября 2024 года.