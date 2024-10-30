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"Кому за п'ятдесят" — як тепер мобілізують чоловіків такого віку

30 жовтня 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Українців до 25 років не призиватимуть в ЗСУ, а кому за 50 — тільки через потрібні професії
Мобілізація в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Юристи нагадують, що деяких чоловіків не можуть тепер не зможуть призвати в армію примусово. Згідно із законами України, існує група категорій, які можуть бути мобілізовані до складу ЗСУ виключно на основі добровільної згоди. 

Про це повідомляє видання Знай.UA з посиланням на юристів компанії "Консультант".

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Це стосується людей, які отримали відстрочку, чоловіків із підтвердженою інвалідністю (за згодою після завершення ВЛК), а також чоловіків, які раніше були військовополоненими.

Жінки в Україні також можуть виконувати службу тільки на добровільній основі, особливо якщо їхня робота пов'язана з військовою спеціальністю.

У вересні командування Сухопутних військ запровадило нові обмеження, згідно з якими чоловіки, старші за 50 років, і молоді люди віком від 18 до 25 років не підлягають мобілізації. Верховна Рада також ухвалила законопроєкт №11379-д, який звільняє від призову чоловіків до 25 років, яких визнано обмежено придатними. Тепер цей закон очікує на підпис Володимира Зеленського для набуття чинності.

Чоловіки після 50 років не підлягають мобілізації

Чоловіки, старші за 50 років, можуть бути призвані тільки за спеціальними вказівками, якщо їхні вміння затребувані в ЗСУ. ТЦК виконує свої функції, реагуючи на війну, ініційовану Росією, і діє в рамках закону, зазначає видання.

У той час як українські військові проходять серйозну підготовку, росіяни відправляють своїх громадян у бій без належної підготовки і турботи про їхню долю. Вони руйнують наші домівки, тому українці змушені захищати свою землю. Військова мобілізація відіграє важливу роль у збереженні незалежності та безпеки країни.

Раніше ми писали, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року. 

Також ми інформували, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року.

ТЦК та СП мобілізація ВЛК війна в Україні ЗСУ повістки

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