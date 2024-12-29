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Кому нужно пройти проверку с инвалидностью — в Минздрав объяснили

29 декабря 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Минздраве объяснили, кому из мужчин с инвалидностью нужно пройти новые проверки после отмены МСЭК
Медицинская комиссия. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

После того, как в Украине из-за ряда коррупционных скандалов отменили Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), у военнообязанных с инвалидностью возникло много вопросов. Тем более что сейчас распространяется ошибочная информация, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти переосмотр.

В Минздраве выпустили важные объяснения по этой теме.

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Кому нужно и кому не нужно проходить повторный осмотр

В ведомстве отметили, что повторное медицинское освидетельствование для лиц с инвалидностью не является обязательным для всех. Его нужно пройти мужчинам 25-60 лет, которые и так должно было пройти осмотр в течение 2022-2024 годов, но не смогли по уважительным причинам.

Все люди, имеющие статус инвалидности, продолжают получать льготы, услуги, помощь и, в частности, отсрочку от мобилизации на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

Исключения составляют только незаконные решения об установлении инвалидности, в отношении которых возбуждены уголовные дела, установлены доказательства незаконности, судебные решения.

Кто будет проходить повторные обзоры:

  • все, кто имеет ограничение повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценивание экспертной командой практикующих врачей в предусмотренный срок;
  • если инвалидность установлена бессрочно, оценка проходить не обязательно, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе;
  • если человек в течение 2022-2024 годов должен был пройти повторный осмотр, но не смог его пройти по уважительным причинам и в соответствии с исключениями, предусмотренными в законодательстве на время военного положения, то его нужно будет пройти мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности до 1 ноября 2025; всем другим пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) – до 1 апреля 2026 года.

Исключение — невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

  • люди находятся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
  • пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);
  • действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований – для них статус инвалидности остается в силе на период прохождения военной службы и в течение 60 дней со дня увольнения со службы.

Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине. В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.

На это решение повлияли громкие коррупционные скандалы вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации и должностных лиц.

инвалидность мобилизация ТЦК и СП лицо с инвалидностью МСЭК

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