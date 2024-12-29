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Кому треба пройти перевірку з інвалідністю — в МОЗ пояснили

29 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В МОЗ пояснили, кому з чоловіків з інвалідністю треба пройти нові перевірки після скасування МСЕК
Медична комісія. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Після того, як в Україні через низку корупційних скандалів скасували Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), у військовозобов'язаних з інвалідністю постало багато питань. Тим більше, що зараз розповсюджується помилкова інформація, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд. 

У МОЗ України випустили важливі пояснення на цю тему.

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У відомстві зазначили, що повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю не є обов'язковим для всіх. Його треба пройти чоловікам 25-60 років, які й так мало пройти огляд протягом 2022-2024 років, але не змогли з поважних причин.

Усі люди, які мають статус інвалідності, продовжують отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

Винятки становлять тільки незаконні рішення про встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи, встановлені докази незаконності, наявні судові рішення.

Хто проходитиме повторні огляди:

  • усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк;
  • якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі;
  • якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин та відповідно до винятків, передбачених у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року; усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:

  • люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;
  • пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);
  • чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.

На це рішення вплинули гучні корупційні скандали довкола керівників установ по всій Україні, які за хабарі виписували фіктивні довідки військовозобов'язаним чоловікам для уникнення мобілізації та посадовцям. 

інвалідність мобілізація ТЦК та СП особа з інвалідністю МСЕК

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