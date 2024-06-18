Закон о мобилизации — Комитет ВР оценил эффективность

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Фото: rada.gov.ua

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает работу по определению действенности положений принятого закона о мобилизации. К тому же они готовят проект по демобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины во вторник, 18 июня.

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Эффективность закона о мобилизации

"На сегодняшнем совещании Комитета с представителями Министерства обороны, Генерального штаба — один из центральных вопросов — ход подготовки законопроекта по демобилизации. Поскольку демобилизация это производная от мобилизации, то в начале заслушали информацию о действенности закона о мобилизации", — говорится в сообщении.

Чиновники Генштаба отметили, что закон положительно повлиял на ход мобилизационных процессов. По их словам, наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе рассматривать возможность демобилизации.

Комитет обсуждал также проблемные вопросы бронирования, в частности, работников предприятий ОПК. Государство теряет инженеров, технологов и конструкторов, которые имеют уникальные знания и опыт. Сейчас готовятся законодательные изменения для решения этого вопроса.

Кроме того, был поднят вопрос работы ТЦК. Комитет готовит соответствующие письма к ГБР.

"Председатель Комитета Александр Завитневич выразил благодарность всем участникам совещания за поддержку инициатив, в частности, ежемесячно проводить рабочие встречи с теми, кто непосредственно причастен к разработке законопроекта о демобилизации; представить законопроект о демобилизации в Комитете не позднее октября текущего года", — говорится в сообщении.

Напомним, право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют опекуны несовершеннолетних детей-сирот. Но только при наличии у этого ребенка инвалидности любой группы.

Также депутат Верховной Рады IX созыва от фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что Украина слишком поздно приняла закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет. Однако из-за продолжения войны не исключено, что это не последние изменения.