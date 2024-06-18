Закон про мобілізацію — Комітет ВР оцінив ефективність

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Фото: rada.gov.ua

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжує роботу з визначення дієвості положень прийнятого закону про мобілізацію. До того ж вони готують проєкт щодо демобілізації.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України у вівторок, 18 червня.

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Дієвість закону про мобілізацію

"На сьогоднішній нараді Комітету із представниками Міністерства оборони, Генерального штабу — одне з центральних питань — хід підготовки законопроєкту щодо демобілізації. Оскільки демобілізація це похідна від мобілізації, то на початку заслухали інформацію щодо дієвості закону про мобілізацію", — йдеться у повідомленні.

Посадовці Генштабу зазначили, що закон позитивно вплинув на хід мобілізаційних процесів. За їхніми словами, намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники укомплектованості чи створення військових підрозділів, які дозволять запровадити бажані механізми ротації, а у середньо строковій перспективі – розглядати можливість демобілізації.

Комітет обговорював також проблемні питання бронювання, зокрема, працівників підприємств ОПК. Держава втрачає інженерів, технологів та конструкторів, які мають унікальні знання і досвід. Наразі готуються законодавчі зміни для вирішення цього питання.

Крім того, було порушено питання роботи ТЦК. Комітет готує відповідні листи до ДБР.

"Голова Комітету Олександр Завітневич висловив вдячність усім учасникам наради за підтримку ініціатив, зокрема, щомісяця проводити робочі зустрічі з тими, хто безпосередньо дотичний до розробки законопроєкту про демобілізацію; представити законопроєкт про демобілізацію в Комітеті не пізніше жовтня поточного року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, право на відстрочку від мобілізації у особливий період мають опікуни неповнолітніх дітей-сиріт. Але лише за умови наявності у цієї дитини інвалідності будь-якої групи.

Також депутат Верховної Ради IX скликання від фракції "Голос" Роман Лозинський заявив, що Україна запізно ухвалила закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років. Проте через продовження війни не виключено, що це не останні зміни.