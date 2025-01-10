Суд оправдал майора ВСУ по делу о невыполнении боевого приказа

Военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Великоновоселковский районный суд Донецкой области рассмотрел дело о халатном отношении к военной службе, которое якобы допустил командир механизированного батальона во время выполнения боевого задания в условиях особого периода. Он отказался вести в бой войско.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Подсудимый командовал батальоном, который был прикомандирован к 110-й отдельной механизированной бригаде. 14 декабря 2024 года он получил приказ занять и укрепить две ключевые позиции в лесополосах в полосе обороны бригады. Однако приказ остался невыполненным, что позволило штурмовым подразделениям российских войск захватить эти позиции.

Командование бригады обвинило мужчину в нарушении Дисциплинарного устава ВСУ и Устава Внутренней службы. Ему инкриминировали халатное отношение к службе по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса об административных правонарушениях.

Однако сам майор не признал вины, объясняя, что выполнить приказ было невозможно из-за критического состояния батальона.

По его словам, в батальоне на тот момент находилось лишь 41% штатного личного состава. Значительная часть военнослужащих не имела базовой подготовки, а некоторые были ранеными или ограниченно годными к службе. Кроме того, подразделение понесло потери в результате обстрелов, не имело надлежащего обеспечения боеприпасами, транспортом и бронетехникой, а также страдало от проблем с морально-психологическим состоянием.

Майор сообщил об этих проблемах командованию, однако, по его словам, поддержки не получил. В суде также отмечалось, что батальон имел всего четыре дня на подготовку к выполнению боевой задачи.

После рассмотрения всех обстоятельств суд решил, что вина майора документально не подтверждается. Отсутствие материалов служебного расследования и конкретных доказательств заставило суд признать, что при имеющихся условиях майор физически не мог выполнить приказ. 2 января 2025 года производство по делу было закрыто из-за отсутствия события и состава административного правонарушения.

Напомним, в Киеве судили военнослужащего, который проник в чужой дом и ограбил его.

Также в суде оказались руководители Николаевской и Черновицкой благотворительных организаций, которые продавали гуманитарную помощь.