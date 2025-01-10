Суд виправдав майора ЗСУ у справі про невиконання бойового наказу

Військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Великоновосілківський районний суд Донецької області розглянув справу про недбале ставлення до військової служби, яке нібито допустив командир механізованого батальйону під час виконання бойового завдання в умовах особливого періоду. Він відмовився вести у бій військо.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Підсудний командував батальйоном, який був прикомандирований до 110-ї окремої механізованої бригади. 14 грудня 2024 року він отримав наказ зайняти та укріпити дві ключові позиції у лісосмугах у смузі оборони бригади. Однак наказ залишився невиконаним, що дало змогу штурмовим підрозділам російських військ захопити ці позиції.

Командування бригади звинуватило чоловіка у порушенні Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту Внутрішньої служби. Йому інкримінували недбале ставлення до служби за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Проте сам майор не визнав провини, пояснюючи, що виконати наказ було неможливо через критичний стан батальйону.

За його словами, у батальйоні на той момент перебувало лише 41% штатного особового складу. Значна частина військовослужбовців не мала базової підготовки, а деякі були пораненими чи обмежено придатними до служби. Крім того, підрозділ зазнав втрат унаслідок обстрілів, не мав належного забезпечення боєприпасами, транспортом і бронетехнікою, а також страждав від проблем із морально-психологічним станом.

Майор повідомив про ці проблеми командуванню, однак, за його словами, підтримки не отримав. У суді також зазначалося, що батальйон мав лише чотири дні на підготовку до виконання бойового завдання.

Після розгляду всіх обставин суд вирішив, що провина майора документально не підтверджується. Відсутність матеріалів службового розслідування та конкретних доказів змусила суд визнати, що за наявних умов майор фізично не міг виконати наказ. 2 січня 2025 року провадження у справі було закрите через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, у Києві судили військовослужбовця, який проник в чужу оселю та пограбував її.

Також у суді опинились керівники Миколаївської та Чернівецької благодійних організацій, які продавали гуманітарну допомогу.