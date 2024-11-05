Евгений Комаровский резко высказался о работе ВВК

Евгений Комаровский. Фото: скриншот

Украинский врач Евгений Комаровский подверг критике работу военно-врачебных комиссий. Из-за необъективных выводов ТЦК мобилизуют людей, не подходящих для военной службы.

Об этом он рассказал в понедельник, 4 ноября, в интервью Alpha Media.

Читайте также:

ВВК признает пригодными к службе людей с зависимостью

Евгений Комаровский отметил, что лично знает несколько случаев, когда в ряды ВСУ призвали людей с алкогольной зависимостью.

"Они никогда не просыхают, у них отказывают руки, ноги. Вот ни одного из них нет, их всех уже призвали", — сказал врач.

Он добавил, что мобилизовать человека могут только тогда, когда военно-врачебная комиссия подтвердит пригодность к прохождению службы.

"То есть они прошли ВВК. Мне всегда в таких ситуациях очень хочется посмотреть в глаза людям, которые подписывают эти документы", — сказал Комаровский.

Проходит ли мобилизация справедливо

Известный врач также отметил, что процесс мобилизации в Украине не происходит справедливо.

"Когда нужен языковой патруль, то находится куча желающих поучаствовать в нем. Если нужно кого-то в бессознательном состоянии абсолютно отправить на фронт, то его можно отправить", — отметил Комаровский.

По словам врача, то, что сейчас происходит с мобилизацией и прохождением военно-врачебной комиссии, это одна из самых страшных страниц в истории Украины.

Напомним, депутат Михаил Цымбалюк сообщил, что в Украине становится все больше мобилизованных и ветеранов, однако средств для их содержания недостаточно.

Военно-врачебную комиссию не нужно проходить военнообязанным гражданам, имеющим отсрочку, однако есть одно исключение.