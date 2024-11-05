Євген Комаровський різко висловився про роботу ВЛК

Євген Комаровський. Фото: скриншот

Український лікар Євген Комаровський розкритикував роботу військово-лікарських комісій. Через необ’єктивні висновки ТЦК мобілізують людей, які не підходять для військової служби.

Про це він розповів в понеділок, 4 листопада, в інтерв’ю для Alpha Media.

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Євген Комаровський зазначив, що особисто знає кілька випадків, коли до лав ЗСУ призвали людей з алкогольною залежністю.

"Вони ніколи не просихають, у них відмовляють руки, ноги. От жодного з них немає, їх всіх уже призвали", — сказав лікар.

Він додав, що мобілізувати людину можуть тільки тоді, коли військово-лікарська комісія підтвердить придатність до проходження служби.

"Тобто вони пройшли ВЛК. Мені завжди в таких ситуаціях, завжди, дуже хочеться подивитись в очі людям, які підписують ці документи", — сказав Комаровський.

Чи відбувається мобілізація справедливо

Відомий лікар також наголосив, що процес мобілізації в Україні не відбувається справедливо.

"Коли потрібен мовний патруль, то знаходиться купа охочих взяти в ньому участь. Якщо треба когось у несвідомому стані абсолютно відправити на фронт, то його можна відправити", — зауважив Комаровський.

Зі слів лікаря, те, що зараз відбувається з мобілізацією та проходженням військово-лікарської комісії, — це одна з найстрашніших сторінок в історії України.

Нагадаємо, депутат Михайло Цимбалюк повідомив, що в Україні стає все більше мобілізованих та ветеранів, однак коштів для їхнього утримання недостатньо.

Військово-лікарську комісію не потрібно проходити військовозобов’язаним громадянам, які мають відстрочку, однак є один вийняток.