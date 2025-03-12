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Командующего ОК "Север" уволили — кто его заменил

12 марта 2025 13:23
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север" — его заменил Алексей Шандар
Генерал-майор Дмитрий Красильников. Фото: Новинарня
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Генерал-майор Дмитрий Красильников больше не возглавляет оперативное командование (ОК) "Север". Приказ о его увольнении подписали еще 7 марта.

Об этом сообщает Суспільне.

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Что известно об увольнении

Красильников подтвердил СМИ, что приказ о его увольнении подписали еще 7 марта, однако официальных объяснений относительно этого решения он не получил.

Генерал имеет собственные предположения о причинах отставки, но комментировать их не захотел. По его словам, веских оснований для такого шага не было, а события в Курской области, которые обсуждают в сети, также не могли стать ключевым фактором, ведь он покинул регион еще в ноябре 2024 года.

Сейчас Красильников находится в батальоне резерва, а на его место назначен Алексей Шандар, который ранее был заместителем командующего Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Информация об увольнении генерала впервые появилась в ночь на 12 марта — об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая в Facebook. Она заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял это решение вопреки позиции командующего Сухопутными войсками Александра Драпатого. Ее сообщение стало ответом на собственный предыдущий пост об отходе украинских войск из Курской области.

Официального подтверждения от Генерального штаба пока нет.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". При этом Драпатый сохранит полномочия командующего Сухопутными войсками.

Также мы сообщали, что начальник отдела связей с общественностью Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш объявил о своем увольнении.

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