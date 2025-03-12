Дмитра Красильникова звільнили з посади командувача ОК "Північ" — його замінив Олексій Шандар

Генерал-майор Дмитро Красильников. Фото: Новинарня

Генерал-майор Дмитро Красильников більше не очолює оперативне командування (ОК) "Північ". Наказ про його звільнення підписали ще 7 березня.

Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо про звільнення

Красильников підтвердив ЗМІ, що наказ про його звільнення підписали ще 7 березня, проте офіційних пояснень щодо цього рішення він не отримав.

Генерал має власні припущення про причини відставки, але коментувати їх не захотів. За його словами, вагомих підстав для такого кроку не було, а події в Курській області, які обговорюють у мережі, також не могли стати ключовим фактором, адже він залишив регіон ще в листопаді 2024 року.

Наразі Красильников перебуває в батальйоні резерву, а на його місце призначено Олексія Шандара, який раніше був заступником командувача Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Інформація про звільнення генерала вперше з’явилася в ніч проти 12 березня — про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла у Facebook. Вона заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив це рішення всупереч позиції командувача Сухопутних військ Олександра Драпатого. Її допис став відповіддю на власний попередній пост щодо відходу українських військ із Курщини.

Офіційного підтвердження від Генерального штабу поки що немає.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Також ми повідомляли, що начальник відділу зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України Ілля Євлаш оголосив про своє звільнення.