Верес рассказал об отношении к бойцам после СОЧ

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес. Фото: Кирилл Верес/Facebook

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес рассказал, как относятся к военным, которые возвращаются на службу после самовольного оставления части (СОЧ). Он отметил, что таким бойцам дают второй шанс.

Об этом Кирилл Верес рассказал в интервью "Украинской правде".

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Верес об отношении к военным после СОЧ

По словам командира полка "К-2", к бойцам, которые возвращаются после СОЧ, относятся нормально. Им дают второй шанс, однако не всем.

Кирилл Верес рассказал, что многие военные возвращаются к службе после самовольного оставления части. Он признает — не все случаи однозначны, и готов давать второй шанс, если человек не совершил преступлений или тяжких проступков.

"Если человек не воровал, не был под наркотиками, просто испугался — бывает. Я не хочу в это лезть. У меня сейчас около тысячи таких, кто вернулся из СВЧ и нормально служит. Но если я тебя трижды вытаскивал из полиции — все договоренности аннулируются", — отметил командир.

В то же время он добавил, что к бойцам, которые вернулись после СОЧ, нужен немного другой подход, чем к другим военным.

"Но скажу откровенно, что это наиболее проблемная каста, здесь нужен немного другой подход", — отметил Верес.

Напомним, что недавно нардеп объяснил, как можно уменьшить количество случаев СОЧ в Вооруженных силах Украины.

Ранее мы информировали, возможен ли перевод в другую часть во время СЗВ.