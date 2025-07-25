Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Командир полка "К-2" объяснил, как относятся к бойцам после СОЧ

Командир полка "К-2" объяснил, как относятся к бойцам после СОЧ

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 18:17
Верес рассказал об отношении к бойцам после СОЧ
Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес. Фото: Кирилл Верес/Facebook

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес рассказал, как относятся к военным, которые возвращаются на службу после самовольного оставления части (СОЧ). Он отметил, что таким бойцам дают второй шанс.

Об этом Кирилл Верес рассказал в интервью "Украинской правде".

Реклама
Читайте также:

Верес об отношении к военным после СОЧ

По словам командира полка "К-2", к бойцам, которые возвращаются после СОЧ, относятся нормально. Им дают второй шанс, однако не всем.

Кирилл Верес рассказал, что многие военные возвращаются к службе после самовольного оставления части. Он признает — не все случаи однозначны, и готов давать второй шанс, если человек не совершил преступлений или тяжких проступков.

"Если человек не воровал, не был под наркотиками, просто испугался — бывает. Я не хочу в это лезть. У меня сейчас около тысячи таких, кто вернулся из СВЧ и нормально служит. Но если я тебя трижды вытаскивал из полиции — все договоренности аннулируются", — отметил командир.

В то же время он добавил, что к бойцам, которые вернулись после СОЧ, нужен немного другой подход, чем к другим военным.

"Но скажу откровенно, что это наиболее проблемная каста, здесь нужен немного другой подход", — отметил Верес.

Напомним, что недавно нардеп объяснил, как можно уменьшить количество случаев СОЧ в Вооруженных силах Украины.

Ранее мы информировали, возможен ли перевод в другую часть во время СЗВ.

ВСУ армия Верес война в Украине СОЧ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации