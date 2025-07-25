Верес розповів про ставлення до бійців після СЗЧ

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес. Фото: Кирило Верес/Facebook

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес розповів, як ставляться до військових, що повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Він зазначив, що таким бійцям дають другий шанс.

Про це Кирило Верес розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Верес про ставлення до військових після СЗЧ

За словами командира полку "К-2", до бійців, які повертаються після СЗЧ ставляться нормально. Їм дають другий шанс, однак не всім.

Кирило Верес розповів, що багато військових повертаються до служби після самовільного залишення частини. Він визнає — не всі випадки однозначні, і готовий давати другий шанс, якщо людина не скоїла злочинів чи тяжких проступків.

"Якщо людина не крала, не була під наркотиками, просто злякалась — буває. Я не хочу в це лізти. У мене зараз близько тисячі таких, хто повернувся з СЗЧ і нормально служить. Але якщо я тебе тричі витягав із поліції — усі домовленості анулюються", — зазначив командир.

Водночас він додав, що до бійців, які повернулися після СЗЧ, потрібен трохи інший підхід, аніж до інших військових.

"Але скажу відверто, що це найбільш проблемна каста, тут потрібен трохи інший підхід", — зауважив Верес.

Нагадаємо, що нещодавно нардеп пояснив, як можна зменшити кількість випадків СЗЧ у Збройних силах України.

Раніше ми інформували, чи можливе переведення до іншої частини під час СЗЧ.