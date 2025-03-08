Командир полка К-2 Верес объяснил влияние заявлений о перемирии на рекрутинг

Военный командир Кирилл Верес. Фото: скриншот из видео

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" и Герой Украины Кирилл Верес заявил о снижении количества добровольцев в рекрутинговых центрах. По его словам, это происходит на фоне новостей о возможном перемирии.

Об этом Верес сказал в интервью Радио Свобода.

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"В рамках проекта, который сейчас создала страна, высшее руководство, скажем так, мы очень плодотворно общаемся с пятью командирами. Это господин Мадьяр — 414-я бригада, "Ахиллес", "Рарог", беспилотные полки и "Феникс", у нас одна линия рекрутинга", — сказал Верес.

По его словам, раньше было, например, 100 заявок в день в рекрутинговых центрах, а после этих новостей — их на 10-15% меньше. Кандидаты говорят, что надо подумать, потому что "возможно завтра будет перемирие" и "для чего идти на войну сегодня".

"Но я об этом не думаю вообще, на мою работу это никак не влияет. Мне надо делать работу, надо думать за полгода-год вперед. За обустройство нашего подразделения, эффективность, обеспеченность и самое главное — живучесть", — добавил командир.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил инициативу по установлению перемирия в воздухе и на море как первый шаг к завершению войны с Россией. Эту идею поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

А аналитики США назвали количество боевых самолетов, которые понадобятся Украине для безопасности неба во время возможного перемирия.