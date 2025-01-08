Командир одной из рот 155-й механизированной бригады вместе с бойцами ушел в СОЧ

Задержание командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады. Фото: ГБР

Командир одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады совершил самовольное оставление части. К этому он также подстрекнул своих бойцов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 8 января.

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В конце 2024 года старший лейтенант не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Известно, что он сказал своим бойцам осуществлять СОЧ без оружия, так же поступил и сам.

Задержание командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады. Фото: ГБР

Его задержали 8 января в Ровенской области и доставили в Киев, где объявили подозрение в СОЧ и отказе выполнить приказ.

Санкция статей предусматривает наказание в виде до десяти лет лишения свободы.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 января в Киеве суд принял решение продлить меру пресечения для военнослужащего Сергея Гнездилова, который публично совершил СОЧ.

Ранее Президент Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование в отношении 155-й механизированной бригады.