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Командир пішов у СЗЧ та підбурив своїх бійців — його затримали

8 січня 2025 17:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Командир однієї з рот 155-ї механізованої бригади разом з бійцями пішов у СЗЧ
Затримання командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади. Фото: ДБР
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Командир однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади здійснив самовільне залишення частини. До цього він також підбурив своїх бійців.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 8 січня.

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Наприкінці 2024 року старший лейтенант не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Відомо, що він сказав своїм бійцям здійснювати СЗЧ без зброї, так само вчинив і сам. 

Командир здійснив СЗЧ
Затримання командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади. Фото: ДБР

Його затримали 8 січня у Рівненській області та доставили до Києва, де оголосили підозру у СЗЧ та відмові виконати наказ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до десяти років позбавлення волі.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня у Києві суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно здійснив СЗЧ.

Раніше президент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування щодо 155-ї механізованої бригади.

Київ війна ДБР Рівненська область Україна СЗЧ

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