Командир однієї з рот 155-ї механізованої бригади разом з бійцями пішов у СЗЧ

Командир пішов у СЗЧ та підбурив своїх бійців — його затримали
Командир однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади здійснив самовільне залишення частини. До цього він також підбурив своїх бійців.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 8 січня.
Командир разом з бійцями здійснив СЗЧ
Наприкінці 2024 року старший лейтенант не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Відомо, що він сказав своїм бійцям здійснювати СЗЧ без зброї, так само вчинив і сам.
Його затримали 8 січня у Рівненській області та доставили до Києва, де оголосили підозру у СЗЧ та відмові виконати наказ.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до десяти років позбавлення волі.
"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 січня у Києві суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно здійснив СЗЧ.
Раніше президент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування щодо 155-ї механізованої бригади.
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