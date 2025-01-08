Командир однієї з рот 155-ї механізованої бригади разом з бійцями пішов у СЗЧ

Затримання командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади. Фото: ДБР

Командир однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади здійснив самовільне залишення частини. До цього він також підбурив своїх бійців.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 8 січня.

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Наприкінці 2024 року старший лейтенант не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Відомо, що він сказав своїм бійцям здійснювати СЗЧ без зброї, так само вчинив і сам.

Затримання командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади. Фото: ДБР

Його затримали 8 січня у Рівненській області та доставили до Києва, де оголосили підозру у СЗЧ та відмові виконати наказ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до десяти років позбавлення волі.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня у Києві суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно здійснив СЗЧ.

Раніше президент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування щодо 155-ї механізованої бригади.