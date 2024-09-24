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Когда за неполучение повестки штрафуют — объяснение от адвоката

24 сентября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат объяснила при каких условиях гражданину за неполучение повестки выписывают штраф
Представитель ТЦК вручает мужчине повестку. Фото иллюстративное: focus.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если повестку отправили заказным письмом, военнообязанный получил это письмо, однако не явился в ТЦК, такого гражданина могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о наказании в виде штрафа.

Об этом в понедельник, 23 сентября, в эфире "Украинского радио" сообщила руководитель адвокатского объединения Vector Татьяна Кныш.

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Эксперт отметила, что в случае, когда гражданин игнорирует требование явиться в ТЦК за повесткой, начальник ТЦК имеет право вынести постановление о привлечении его к административной ответственности со штрафом на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

Также адвокат добавила, что повестки поступают и людям, которые уже обновили свои военно-учетные данные. Уточнять эти данные повторно бессмысленно, поэтому очевидно, что граждане будут обращаться, чтобы обжаловать такие решения.

"Если эти люди будут привлечены к уголовной ответственности, они будут обжаловать эти постановления, потому что человек не нарушил законодательство в сфере военного учета и у ТЦК нет оснований вызвать человека именно для обновления или уточнения его учетных данных", — подчеркнула Татьяна Кныш.

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