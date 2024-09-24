Адвокатка пояснила за яких умов громадянину за неотримання повістки виписують штраф

Представник ТЦК вручає чоловіку повістку. Фото ілюстративне: focus.ua

Якщо повістку надіслали рекомендованим листом, військовозобов'язаний отримав цей лист, однак не з'явився до ТЦК, такого громадянина можуть протягнути до адміністративної відповідальності. Йдеться про покарання у вигляді штрафу.

Про це в понеділок, 23 вересня, в етері "Українського радіо" повідомила керівниця адвокатського об'єднання Vector Тетяна Книш.

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Експерт зазначила, що у разі, коли громадянин ігнорує вимогу з'явитися до ТЦК за повісткою, начальник ТЦК має право винести постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності зі стягнення штрафу на суму від 17 до 34 тисяч гривень.

Також адвокатка додала, що повістки надходять і людям, які вже оновили свої військово-облікові дані. Уточнювати ці дані повторно немає сенсу, тож очевидно, що громадянини звертатимуться, щоб оскаржити такі рішення.

"Якщо цих людей буде притягнуто до кримінальної відповідальності, вони оскаржуватимуть ці постанови, тому що людина не порушила законодавство у сфері військового обліку і у ТЦК немає підстав викликати людину саме для оновлення чи уточнення її облікових даних", — наголосила Тетяна Книш.