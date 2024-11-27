В ВРУ объяснили, почему не планируют срочно рассматривать законопроект по уменьшению предельного мобилизационного возраста

Председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке Федор Вениславский. Фото: golos.com.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий уменьшить предельный мобилизационный возраст с 60 на 55 лет. Правда, в ближайшее время его не планируют рассматривать.

Об этом в эфире "Украинского радио" во вторник, 26 ноября, заявил глава подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Представитель Верховной Рады отметил, что в сегодняшних реалиях сложно говорить о законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению потенциального количества мобилизованных граждан Украины.

"Враг наоборот наращивает свои мобилизационные потуги и поощряет граждан и в денежной форме, и путем списания задолженности по кредитам. Все это направлено в России на увеличение количества граждан, вовлеченных в армию страны-агрессора, поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрели даже в первом. чтении. У меня нет оснований говорить, что он будет рассмотрен в ближайшее время", — подытожил Вециславский.

Напомним, экс-главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что снижать мобилизационный возраст более чем до 25 лет нужно только в случае чрезвычайной необходимости. Он подчеркнул, что именно категория граждан от 18 до 25 лет является будущим Украины.

Ранее Федор Вениславский прокомментировал слухи о возможном снижении призывного возраста до 18 лет. По его словам, никаких законодательных изменений по этому поводу не предусматривается.