ТЦК арестовывает имущество — как узнать о производстве

Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Когда территориальные центры комплектования налагают штраф на избегающих мобилизации военнообязанных украинцев, бывают случаи, когда они не спешат добровольно его оплатить. В то же время стало известно средство узнать, есть ли исполнительное производство, чтобы взимать имущество данного лица.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в пятницу, 5 июля.

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Как стало известно, это стало возможным благодаря автоматизированной системе исполнительного производства, обеспечивающей сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа.

Для этого нужно указать:

фамилию, имя, отчество;

число, месяц, год рождения лица;

фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для юридического лица-должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что избегающим мобилизации гражданам будут отказывать в предоставлении административных услуг.

Также в ведомстве недавно сообщили, что в Украине станет больше государственных банков, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".