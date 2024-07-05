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Когда могут арестовать имущество и деньги военнообязанного — объяснение Минюста

5 июля 2024 21:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК арестовывает имущество — как узнать о производстве
Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Когда территориальные центры комплектования налагают штраф на избегающих мобилизации военнообязанных украинцев, бывают случаи, когда они не спешат добровольно его оплатить. В то же время стало известно средство узнать, есть ли исполнительное производство, чтобы взимать имущество данного лица.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в пятницу, 5 июля.

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Как стало известно, это стало возможным благодаря автоматизированной системе исполнительного производства, обеспечивающей сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа.

Для этого нужно указать:

  • фамилию, имя, отчество;
  • число, месяц, год рождения лица;
  • фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя;
  • наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для юридического лица-должника и взыскателя;
  • номер исполнительного производства.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что избегающим мобилизации гражданам будут отказывать в предоставлении административных услуг.

Также в ведомстве недавно сообщили, что в Украине станет больше государственных банков, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".

Минюст деньги Украина штраф мобилизация арест

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