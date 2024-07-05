ТЦК арештовує майно — як дізнатись про провадження

Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Коли територіальні центри комплектування накладають штраф на військовозобов'язаних українців, які уникають мобілізації, штраф, є випадки, коли вони не поспішають добровільно його сплатити. Водночас став відомий засіб дізнатися, чи є виконавче провадження, аби стягувати майно даної особи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у п'ятницю, 5 липня.

Читайте також:

Як дізнатись, чи арештує ТЦК майно

Як стало відомо, це стало можливим завдяки автоматизованій системі виконавчого провадження, яка забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Для цього потрібно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження особи;

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що громадянам, які уникають мобілізації, будуть відмовляти в наданні адміністративних послуг.

Також у відомстві нещодавно повідомили, що в Україні побільшає державних банків, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".