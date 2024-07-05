Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Коли ТЦК заарештує майно та гроші військовозобов'язаного — пояснення Мін'юсту arrow

Коли ТЦК заарештує майно та гроші військовозобов'язаного — пояснення Мін'юсту

5 липня 2024 21:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК арештовує майно — як дізнатись про провадження
Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Коли територіальні центри комплектування накладають  штраф на військовозобов'язаних українців, які уникають мобілізації, штраф, є випадки, коли вони не поспішають добровільно його сплатити. Водночас став відомий засіб дізнатися, чи є виконавче провадження, аби стягувати майно даної особи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у п'ятницю, 5 липня. 

Читайте також:

Як дізнатись, чи арештує ТЦК майно

Як стало відомо, це стало можливим завдяки автоматизованій системі виконавчого провадження, яка забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Для цього потрібно вказати: 

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • число, місяць, рік народження особи;
  • прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача;
  • найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;
  • номер виконавчого провадження.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що громадянам, які уникають мобілізації, будуть відмовляти в наданні адміністративних послуг.

Також у відомстві нещодавно повідомили, що в Україні побільшає державних банків, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".

Мін'юст гроші Україна штраф мобілізація арешт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо