Пропавшие без вести при особых обстоятельствах — когда прекращается статус

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов. Фото: МВД

Для того, чтобы статус лиц, пропавших без вести при особых условиях прекратился есть два случая. Это возможно тогда, когда установили местонахождение человека или же идентифицировало тело пропавшего.

Об этом рассказал Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, сообщает МВД.

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Добросердов пояснил, что есть два случая, когда прекращается статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах:

первый — когда установили местонахождение живого лица, которое свободно в своих действиях. Это могут быть военные, которые вернулись из плена или лица, которые смогли выехать в третьи страны;

второй — это идентификация личности в теле (останках), когда по результатам расследования, проведения определенных экспертных исследований, следователь или прокурор выносит процессуальное решение по идентификации тела погибшего.

По его словам, во всех других случаях информация о человеке находится в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Это может быть, например, решение суда об объявлении лица умершим, или сообщение о пребывании в плену.

"К сожалению, есть случаи, когда было подтверждение о лице, которое находилось в плену, а потом тело этого человека поступало при репатриации", — пояснил Артем Добросердов.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат родственникам военных, которые считаются пропавшими без вести или попали в плен. В частности, размер денежного обеспечения уменьшился.

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