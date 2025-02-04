Зниклі безвісти за особливих обставин — коли припиняється статус

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Фото: МВС

Для того, аби статус осіб, зниклих безвісти за особливих умов припинився є два випадки. Це можливо тоді, коли встановили місцеперебування людини або ж ідентифікувало тіло зниклого.

Про це розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє МВС.

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Коли припиняється статус осіб, зниклих безвісти

Добросердов пояснив, що є два випадки, коли припиняється статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин:

перший — коли встановили місцеперебування живої особи, яка вільна в своїх діях. Це можуть бути військові, які повернулись з полону або особи, які змогли виїхати до третіх країн;

другий — це ідентифікація особи у тілі (останках), коли за результатами розслідування, проведення певних експертних досліджень, слідчий або прокурор виносить процесуальне рішення щодо ідентифікації тіла загиблого.

За його словами, в усіх інших випадках інформація про особу знаходиться в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це може бути, наприклад, рішення суду про оголошення особи померлою, або повідомлення про перебування в полоні.

"На жаль, є випадки, коли було підтвердження про особу, яка перебувала в полоні, а потім тіло цієї людини надходило при репатріації", — пояснив Артем Добросердов.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат родичам військових, які вважаються зниклими безвісти або потрапили в полон. Зокрема, розмір грошового забезпечення зменшився.

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