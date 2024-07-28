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Кого после обновления данных мобилизуют в первую очередь — в Минобороны пояснили

28 июля 2024 09:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кто в первую очередь получит повестки — пояснение Минобороны
Военнообязанные в ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Первыми после обновления военно-учетных данных повестки следует ожидать тем, кто имеет необходимую в Силах обороны военную специальность.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice.

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В первую очередь после обновления военно-учетных данных в войска призовут тех, кто имеет специальность, наиболее необходимую для работы в рядах Сил обороны.

"В первую очередь это будет зависеть от военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой", — сказал он.

Как отметил Лазуткин, запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие получает Украина и как складывается ситуация на фронте. По его словам, нет четких критериев отбора людей, которые установлены раз и навсегда — это зависит от многих факторов.

Напомним, в Минобороны ответили, возможна ли демобилизация во время полномасштабной войны. Он подчеркнул, что работа над законом — это сложный процесс.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах по подготовке военных к само- и взаимопомощи, созданию стабилизационных пунктов и открытию реабилитационных центров. Также в Украине будет разработана система ментального обновления военнослужащих и координационный центр для управления медицинскими ресурсами.

Ранее украинский режиссер и военный Олег Сенцов объяснил, что мешает украинской армии перейти на стандарты НАТО: насколько много в Вооруженных силах Украины еще остается советских традиций и что нужно изменить прежде всего.

война Минобороны ВСУ мобилизация повестки Министерство обороны война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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