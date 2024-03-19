С начала года возбуждено 4,6 тыс. дел о самовольном оставлении части

Украинские военные. Фото: УП

В Украине продолжается общая мобилизация и только с начала 2024 года правоохранители возбудили 4,6 тысячи дел по статье Уголовного кодекса Украины о самовольном уходе из части (СЗЧ). С каждым днем количество таких дел растет.

Об этом говорится в материале hromadske.

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Отчеты Офиса генпрокурора свидетельствуют, что в 2022 году было зарегистрировано 6 тысяч таких дел, а уже в следующем — 16 тысяч.

Однако за первые два месяца 2024 года прокуроры уже приступили к 4690 производствам.

Правда, только часть этих дел доходят до подозрений: 24,9% первого года полномасштабной войны и 13,6% — второго.

Вместе с тем, в прошлом году прокуроры остановили следствие по 265 делам по СВЧ, закрыли 1130 таких дел и еще 1912 передали в суд (все с обвинительным актом).

В январе-феврале 2024 года правоохранители вручили подозрения по 53 делам о самовольном уходе из части. Еще 42 производства закрыли и 47 передали в суд.

Как известно, статья 407 Уголовного кодекса Украины об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период и на военную службу по призыву из резервистов в особый период предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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