Демобилизация военных: какие категории смогут вернуться домой в ноябре

Украинские военные. Фото: Командование Объединенных сил

В Украине не проводят демобилизацию военных, однако некоторые воины все же имеют право на увольнение со службы. Речь идет о раненых или лицах, которые достигли 60 лет.

Об этом рассказал бывший нардеп и доктор юридических наук Владимир Пилипенко в комментарии УНИАН.

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Увольнение со службы в армии

По его словам, сейчас на повестке дня в Украине не стоит вопрос демобилизации, а отдых военных зависит от их командиров.

"В определенных случаях военные могут быть освобождены от службы в армии, например, если получили ранения, после которых больше непригодны", — сказал он.

Согласно закону, демобилизоваться могут:

военные, признанные непригодными из-за состояния здоровья по заключению ВВК;

военные, достигшие предельного возраста для службы 60 лет, в некоторых случаях — 65;

военные, семейные обстоятельства которых позволяют уволиться со службы;

военные, которые по приговору суда лишаются свободы или звания.

Кроме того, такое право имеют военнослужащие, находившиеся в плену и вернувшиеся домой. А также речь идет об иностранцах, прослуживших полгода в армии и не имеющих украинского гражданства.

Ранее адвокат Юрий Айвазян назвал причины для увольнения военного со службы в армии.

Кроме того, чтобы военного не записали в беглецы, он должен подать рапорт об увольнении на основании решения ВВК.