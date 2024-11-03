Демобилизация военных: какие категории смогут вернуться домой в ноябре

Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список
В Украине не проводят демобилизацию военных, однако некоторые воины все же имеют право на увольнение со службы. Речь идет о раненых или лицах, которые достигли 60 лет.
Об этом рассказал бывший нардеп и доктор юридических наук Владимир Пилипенко в комментарии УНИАН.
Увольнение со службы в армии
По его словам, сейчас на повестке дня в Украине не стоит вопрос демобилизации, а отдых военных зависит от их командиров.
"В определенных случаях военные могут быть освобождены от службы в армии, например, если получили ранения, после которых больше непригодны", — сказал он.
Согласно закону, демобилизоваться могут:
- военные, признанные непригодными из-за состояния здоровья по заключению ВВК;
- военные, достигшие предельного возраста для службы 60 лет, в некоторых случаях — 65;
- военные, семейные обстоятельства которых позволяют уволиться со службы;
- военные, которые по приговору суда лишаются свободы или звания.
Кроме того, такое право имеют военнослужащие, находившиеся в плену и вернувшиеся домой. А также речь идет об иностранцах, прослуживших полгода в армии и не имеющих украинского гражданства.
Ранее адвокат Юрий Айвазян назвал причины для увольнения военного со службы в армии.
Кроме того, чтобы военного не записали в беглецы, он должен подать рапорт об увольнении на основании решения ВВК.
Читайте Новини.LIVE!