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Кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения

29 сентября 2024 09:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Служба по контракту в ВСУ — какие соцгарантии и кто может присоединиться к войску
Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во время военного положения в Украине служба по контракту в Вооруженных Силах имеет ряд преимуществ по сравнению с мобилизацией. В частности, есть большая вероятность занять желаемый пост в конкретном подразделении.

Об этом сообщил заместитель начальника Донецкого областного ТЦК и СП Юрий Мышкин в Facebook.

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Социальные гарантии для контрактников

Основным преимуществом контрактной службы является большая вероятность занять желаемую должность в конкретном подразделении. Министерство обороны активно внедряет рекрутинг, помогающий военным попадать в подразделения, где они хотят служить.

Мобилизированные также могут попытаться получить рекомендательное письмо для перевода в нужное подразделение, но этот процесс сложнее и не всегда гарантирован.

Среди дополнительных социальных гарантий для контрактников предусмотрено:

  • Единовременная помощь при подписании первого контракта. В 2024 году сумма пособия варьируется от 24 224 до 30 280 гривен в зависимости от звания.
  • Компенсацию за аренду жилья.
  • Участники программы "єОселя" имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту на жилье, а также получают дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен после каждого года службы.

Кто может подписать контракт с ВСУ

Контракт на службу могут подписать мужчины и женщины от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете и пригодные к службе по состоянию здоровья.

Кроме медицинского обследования кандидаты проходят профессионально-психологический отбор. Для новобранцев также предусмотрен испытательный срок.

Во время военного положения сроки службы по контракту автоматически продлеваются до завершения мобилизации или объявления демобилизации.

Исключения касаются только нескольких категорий, которые могут подписывать контракты на один год, в том числе граждан в возрасте от 18 до 25 лет или имеющих медицинское или психологическое образование.

За дополнительной информацией можно обращаться в ТЦК по месту жительства.

Напомним, несмотря на военное положение и общую мобилизацию в Украине, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия  Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

Ранее мы рассказывали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.

ВСУ армия мобилизация ТЦК и СП контракт военная служба

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