Служба за контрактом у ЗСУ — які соцгарантії та хто може приєднатися до війська

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Під час воєнного стану в Україні служба за контрактом у Збройних Силах має низку переваг порівняно з мобілізацією. Зокрема, є більша ймовірність обійняти бажану посаду в конкретному підрозділі.

Про це повідомив заступник начальника Донецького обласного ТЦК та СП Юрій Мишкін у Facebook.

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Соціальні гарантії для контрактників

Основною перевагою контрактної служби є більша ймовірність обійняти бажану посаду в конкретному підрозділі.

Міністерство оборони активно впроваджує рекрутинг, що допомагає військовим потрапляти до підрозділів, де вони хочуть служити.

Мобілізовані також можуть спробувати отримати рекомендаційний лист для переведення в потрібний підрозділ, але цей процес є складнішим і не завжди гарантованим.

Серед додаткових соціальних гарантій для контрактників передбачено:

Одноразову допомогу при підписанні першого контракту. У 2024 році сума допомоги варіюється від 24 224 до 30 280 гривень залежно від звання.

Компенсацію за оренду житла.

Учасники програми "єОселя" мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом на житло, а також отримують додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень після кожного року служби.

Хто може підписати контракт із ЗСУ

Контракт на службу можуть підписати чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та придатні до служби за станом здоров’я.

Окрім медичного обстеження, кандидати проходять професійно-психологічний відбір. Для новобранців також передбачено випробувальний термін.

Під час воєнного стану терміни служби за контрактом автоматично продовжуються до завершення мобілізації або оголошення демобілізації.

Винятки стосуються лише кількох категорій, які можуть підписувати контракти на один рік, зокрема громадян віком від 18 до 25 років або тих, хто має медичну чи психологічну освіту.

За додатковою інформацією можна звертатися до ТЦК за місцем проживання.

Нагадаємо, попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

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