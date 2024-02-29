Кто и на каких автомобилях работает на втором плече эвакуации — рассказ военного

Внутри эвакуационный автомобиль. Фото: MOAS-Ukraine

На втором плече эвакуации раненых работают в основном бывшие фельдшеры скорой помощи. А в качестве транспортных средств используются небронированные автомобили, переделанные под спецмашины скорой.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Кто работает на втором плече эвакуации

На втором плече эвакуации работают в основном бывшие фельдшеры, до войны работавшие в экипажах скорой помощи. Хотя, по словам Козятинского, здесь могут быть и боевые медики, не имеющие профильного образования.

"На тяжелых раненых может выезжать и врач, например, в случае необходимости проведения интубации или срочного хирургического вмешательства", — объяснил боевой медик, который сам занимался эвакуацией раненых военнослужащих ВСУ.

Какие машины используют на этом эвакуационном этапе

На втором плече эвакуации уже используют небронированные автомобили. Традиционно это обычные минивэны или внедорожники, специально перерабатываемые для медицинских нужд.

"Для этого часто используются такие автомобили, как Volkswagen T4/T5 и Toyota Land Cruiser", — пояснил Дмитрий Козятинский.

Напомним, Дмитрий Козятинский ранее рассказывал, какую технику сейчас используют для эвакуации раненых эвакуационные экипажи, работающие с Силами обороны Украины, и заезжают ли эвакуационные автомобили на позиции ВСУ.