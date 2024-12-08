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Хирург помог уклонисту ложным диагнозом — что решил суд

8 декабря 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал хирурга, выдавшего военнообязанному ложный диагноз
Здание Гощанского районного суда Ровенской области. Фото: facebook.com/gsh.rv.court
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В поселке Гоще Ровенской области хирург выдал военнообязанному справку с ложным диагнозом. За такой поступок медика привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Гощанский районный суд Ровенской области вынес 30 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант оформил военнообязанного на стационар в период с 19 марта по 5 апреля текущего года, хотя тот не нуждался в лечении. По истечении этого срока врач выписал "пациенту" справку о наличии диагноза "правосторонний препателярный бурсит", чтобы тот избежал мобилизации из-за своей непригодности к службе. Хирург действовал по заказу участников преступной схемы, которые помогали мужчинам уклоняться от военного призыва. Правда, на каких условиях он сотрудничал с этими нарушителями, неизвестно.

Решение суда

Во время судебного заседания медик не отрицал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд признал его виновным и обязал к уплате штрафа в размере 3400 гривен.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора решение суда можно было обжаловать, подав апелляцию. Теперь же оно уже вступило в законную силу.

Напомним, инспектор таможенного поста "Яготин" и работник Львовской железной дороги пытались переправить военнообязанного в Польшу. За это каждый из них проведет за решеткой пять лет.

Также к заключению приговорили двух жителей Днепропетровской области. Нарушители хотели помочь трем военнообязанным пересечь границу с Польшей.

суд медики врачи военнообязанные судебные решения

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