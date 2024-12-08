Як суд покарав хірурга, який видав військовозобов'язаному неправдивий діагноз

Будівля Гощанського районного суду Рівненської області. Фото: facebook.com/gsh.rv.court

У селищі Гощі Рівненської області хірург видав військовозобов'язаному довідку з неправдивим діагнозом. За такий вчинок медика притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Гощанський районний суд Рівненської області ухвалив 30 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант оформив військовозобов'язаного на стаціонар в період від 19 березня до 5 квітня поточного року, хоча той не потребував лікування. Після завершення цього терміну лікар виписав "пацієнту" довідку про наявність діагнозу "правобічний препателярний бурсит", аби той уникнув мобілізації через свою непридатність до служби. Хірург діяв на замовлення учасників злочинної схеми, які допомагали чоловікам ухилятися від військового призову. Щоправда, на яких умовах він співпрацював із цими порушниками, невідомо.

Рішення суду

Під час судового засідання медик не заперечував свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним і зобов'язав до сплати штрафу в розмірі 3400 гривень.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж воно вже набуло законної сили.

Нагадаємо, інспектор митного поста "Яготин" та працівник Львівської залізниці намагалися переправити військовозобов'язаного до Польщі. За це кожен із них проведе за ґратами п'ять років.

Також до ув'язнення засудили двох жителів Дніпропетровської області. Порушники хотіли допомогти трьом військовозобов'язаним перетнути кордон із Польщею.