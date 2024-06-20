Бывший военком с Днепропетровщины обогатился на 350 тыс. долларов за время войны — детали расследования

Обыск у бывшего днепропетровского военкома. Фото: Нацполиция Украины

В Днепропетровской области руководитель областного ТЦК за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов. Установлены и факты декларирования обвиняемым недостоверной информации почти на 4,3 млн. грн. Дело в суде: теперь уже бывшему военному грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 20 июня.

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Схема обогащения днепропетровского военкома

Как установили следователи, за полтора года полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, мужчина в должности руководителя областного ТЦК приобрел активов на почти 13,5 млн грн.

"Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории г. Днепр. Также чиновник зарегистрировал на члена семьи (физическое лицо предпринимателя) предприятие, которое приобрело в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 м², однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало", — рассказали в полиции.

Подарок в 65 тыс. долларов

Кроме того, в ходе следствия установлены факты декларирования недостоверной информации за 2021 и 2022 отчетные годы на общую сумму почти 4,3 млн грн.

"Так, в одном из эпизодов днепропетровский военком не указал в ежегодной декларации подарок близкому лицу от его родственника в размере 65 тыс. долларов, что в эквиваленте на день заключения договора дарения денежных средств составляет 2,6 млн грн", — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области бывшего военкома подозревают в незаконном обогащении. Фото: Нацполиция Украины

Что угрожает бывшему военному

Во время обысков по местам работы и проживания начальника областного ТЦК и его близких, которые были привлечены к преступной деятельности, правоохранители изъяли документацию, подтверждающую право собственности на ряд объектов движимого и недвижимого имущества.

Досудебное расследование в отношении экс-начальника областного территориального центра комплектования завершено, обвинительное заключение направлено в районный суд. Экс-чиновнику инкриминируют статьи "Незаконное обогащение" и "Декларирование недостоверной информации. Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Имущество эксвоенкома из Днепропетровщины. Фото: Нацполиция Украины

Имущество эксвоенкома из Днепропетровщины. Фото: Нацполиция Украины 1/3 ​ 2

Напомним, бывшего руководителя Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины и двух его сообщников подозревают в завладении более чем 16 миллионами гривен госучреждения.

Также в Одессе на взятке задержали сотрудника ТЦК и СП: речь идёт об Алексее Макарском. Мужчине уже объявили о подозрении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в НАПК рассказали подробности задержания одесского военкома Борисова: информацию о месте нахождения военного поступила от источников в Минобороны.