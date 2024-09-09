Как военные относятся к уклонцам в спортзалах

Военный с телефоном в руках. Иллюстративное фото: АрмияInform

Украинские военные, находящиеся на фронте, негативно относятся к уклонистам. Им сложно воспринимать мужчин, которые в соцсетях хвастаются походами в спортзал или на стрельбище для развлечения.

Об этом рассказал капитан ВСУ Александр Булич в эфире АрміяTV.

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Отношение военных к уклонистам

У военного спросили, обсуждал ли он с собратьями мужчин, которые уклоняются от военной службы.

"Так или иначе, говоришь о людях, которых считал друзьями, а они подло сбежали, переплыв Тису, заплатив каким-то контрабандистам, или сделали себе "левые" справки. Ты говоришь, потому что тебя это окружает", — ответил он.

По словам Булича, защитникам иногда становится сложнее эмоционально из-за того контента, который распространяется в соцсетях. Он привел в пример ситуацию, когда военный возвращается со сложного задания, пережив ад, берет в руки смартфон и видит "маменькиных бусинок" в спортзале, которые имеют справки, что не могут служить в армии.

В то же время капитан выразил недовольство теми гражданами, которые во время полномасштабной войны собираются на полигоне, чтобы пострелять из купленного за свои деньги оружия, но в ВСУ не идут, потому что "готовятся".

"К чему пацаны готовитесь? К вторжению инопланетян? Переживаете, что вдруг, пока мужики на фронте, вторгнутся инопланетяне и некому будет тыл прикрыть? Тогда это оправдано", — добавил он.