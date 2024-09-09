Як військові ставляться до ухилянтів у спортзалах

Військовий з телефоном в руках. Ілюстративне фото: АрміяInform

Українські військові, які перебувають на фронті, негативно ставляться до ухилянтів. Їм складно сприймати чоловіків, які у соцмережах вихваляються походами в спортзал чи на стрільбище задля розваги.

Про це розповів капітан ЗСУ Олександр Буліч в ефірі АрміяTV.

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Ставлення військових до ухилянтів

У військового запитали, чи обговорював він із побратимами чоловіків, які ухиляються від військової служби.

"Так чи інакше, говориш про людей, яких вважав друзями, а вони підло втекли, перепливши Тису, заплативши якимось контрабандистам, або поробили собі "ліві" довідки. Ти говориш, бо тебе це оточує", — відповів він.

За словами Буліча, захисникам інколи стає складніше емоційно через той контент, який поширюється у соцмережах. Він навів у приклад ситуацію, коли військовий повертається зі складної задачі, переживши пекло, бере в руки смартфон і бачить "матусиних бусинок" у спортзалі, які мають довідки, що не можуть служити в армії.

Водночас капітан висловив невдоволення тими громадянами, які під час повномасштабної війни збираються на полігоні, аби постріляти з купленої за власні гроші зброї, але у ЗСУ не йдуть, бо "готуються".

"До чого, пацани, готуєтеся? До вторгнення інопланетян? Переживаєте, що раптом, поки мужики на фронті, вторгнуться інопланетяни і не буде кому тил прикрити? Тоді це виправдано", — додав він.