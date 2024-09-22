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Капитан и майор требовали с военных взятки за непривлечение их к ответственности — что решил суд

22 сентября 2024 03:18
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд наказал капитана и майора, требовавших взятки у военных
Судья. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Капитан ВСУ Юрий Цаларунзи и его сообщник майор Виталий Максимчук требовали от военнослужащих деньги за то, чтобы солдаты не были привлечены к административной ответственности. За совершенные преступления оба представителя ВСУ были наказаны.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Херсонский городской суд установил, что Юрий Цаларунга, будучи капитаном и проходя военную службу, в декабре 2023 предложил должностным лицам одной из воинских частей на Херсонщине взятку. Он обещал помочь не привлечению их к административной ответственности за распитие алкоголя или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За "материальное вознаграждение" Цаларунга обещал закрыть административные производства против нарушителей или применить к ним минимальные штрафы.

В материалах дела отмечены четыре эпизода этого преступления. 13 декабря 2023 капитан вместе с майором требовали по 6 тысяч гривен с каждого из трех солдат. 17 декабря 2023 они требовали по 5 тысяч гривен из четырех солдат. 18 декабря 2023 с одного солдата требовали 7 тысяч гривен. А 25 декабря 2023 с трех солдат требовали по 6 тысяч гривен с каждого.

В приговоре суда подробно описан механизм получения взяток от военнослужащих. В одном случае один из солдат выступил посредником и передал наличными 9 тысяч гривен как взятку. Четверо других военных сняли по 5 тысяч гривен со своих карточек и передали Юрию Цаларунге в общей сложности 20 тысяч гривен наличными. Еще один военнослужащий снял 7 тысяч гривен и, по указанию Цаларунги и его подельника Виталия Максимчука, оставил эти деньги работнику одного из магазинов, откуда их впоследствии забрали.

Решение суда

Сообщник Юрия Цаларунги, майор ВСУ Виталий Максимчук, полностью признал свою вину. Херсонский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении него 5 августа 2024 года, и приговор уже вступил в законную силу. Такой же приговор получил Цаларунга.

За злоупотребление влиянием, предложение и получение неправомерной выгоды капитаном Цаларунгой в июне 2024 года было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Позже обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Юрий Цаларунга обязан в течение месяца после вступления приговора в законную силу уплатить штраф в размере 5500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 93 500 гривен. В случае неуплаты в указанный срок ему может быть назначено более суровое наказание.

Юрию Цаларунге запрещено занимать должности в правоохранительных органах и учреждениях с правоохранительными функциями в течение трех лет.

К обвиняемому также была применена специальная конфискация, по которой он обязан уплатить в пользу государства 28 500 гривен.

Суд отменил меру пресечения в виде залога. Залогодателям должны вернуть внесенный ими залог в размере 514 760 гривен, однако они решили перечислить эту сумму на специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Также суд снял арест с имущества Юрия Цаларунги — двух земельных участков общей площадью 0,16 га.

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