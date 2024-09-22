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Капітан та майор вимагали з військових хабарі за непритягнення до відповідальності — що вирішив суд

22 вересня 2024 03:18
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав капітана та майора, які вимагали хабарі у військових
Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

 

Капітан ЗСУ Юрій Цаларунзі та його спільник майор Віталій Максімчук вимагали від військовослужбовців гроші за те, щоб солдатів не притягнули до адміністративної відповідальності. За скоєні злочини обох представників ЗСУ було покарано.

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Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Херсонський міський суд встановив, що Юрій Цаларунга, будучи капітаном і проходячи військову службу, у грудні 2023 року запропонував посадовим особам однієї з військових частин на Херсонщині хабар. Він обіцяв посприяти не притягненню їх до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів. За "матеріальну винагороду" Цаларунга обіцяв закрити адміністративні провадження проти порушників або застосувати до них мінімальні штрафи.

У матеріалах справи зазначено чотири епізоди цього злочину. 13 грудня 2023 року капітан разом із майором вимагали по 6 тисяч гривень з кожного з трьох солдатів. 17 грудня 2023 року вони вимагали по 5 тисяч гривень з чотирьох солдатів. 18 грудня 2023 року з одного солдата вимагали 7 тисяч гривень. А 25 грудня 2023 року з трьох солдатів вимагали по 6 тисяч гривень з кожного.

У вироку суду детально описано механізм отримання хабарів від військовослужбовців. В одному випадку один із солдатів виступив посередником і передав готівкою 9 тисяч гривень як хабар. Четверо інших військових зняли по 5 тисяч гривень зі своїх карток і передали Юрію Цаларунзі загалом 20 тисяч гривень готівкою. Ще один військовослужбовець зняв 7 тисяч гривень і, за вказівкою Цаларунги та його спільника Віталія Максімчука, залишив ці гроші працівнику одного з магазинів, звідки їх згодом забрали.

Рішення суду

Спільник Юрія Цаларунги, майор ЗСУ Віталій Максімчук, повністю визнав свою вину. Херсонський міський суд виніс обвинувальний вирок щодо нього 5 серпня 2024 року, і вирок уже набрав законної сили. Такий же вирок отримав і Цаларунга.

За зловживання впливом, пропозицію та отримання неправомірної вигоди капітаном Цаларунгою в червні 2024 року було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Пізніше обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Юрій Цаларунга зобов’язаний упродовж місяця після набрання вироком законної сили сплатити штраф у розмірі 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 93 500 гривень. У разі несплати в зазначений термін йому може бути призначене суворіше покарання.

Юрію Цаларунзі заборонено обіймати посади в правоохоронних органах та установах з правоохоронними функціями протягом трьох років.

До обвинуваченого також застосували спеціальну конфіскацію, за якою він зобов'язаний сплатити на користь держави 28 500 гривень.

Суд скасував запобіжний захід у вигляді застави. Заставодавцям повинні повернути внесену ними заставу в розмірі 514 760 гривень, проте вони вирішили перерахувати цю суму на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Також суд зняв арешт з майна Юрія Цаларунги — двох земельних ділянок загальною площею 0,16 га.

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