Как суд наказал командира, который позволил начислить премии пьяным бойцам

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Во Львовской области капитан небрежно отнесся к служебным обязанностям. Из-за его халатности военным, которые заслуживали наказания за пребывание на службе в нетрезвом состоянии, безосновательно начислили премии.

Об этом говорится в приговоре, который Стрыйский горрайонный суд Львовской области вынес 18 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае 2023 года командир зенитной ракетно-артиллерийской бригады не доложил о нарушении воинской дисциплины солдатами, которые выполняли служебные обязанности, находясь в нетрезвом состоянии. В результате вместо штрафа в размере 17 тысяч гривен каждый из нарушителей получил 44 тысячи гривен премии.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не явился, однако написал заявление о признании вины. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен, но он может обжаловать судебное решение, если в течение 30 дней подаст апелляцию.

Напомним, в Запорожской области мужчину судили по подозрению в госизмене. Суд его оправдал.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая помогала оккупантам проводить референдум на Херсонщине. Ее приговорили к лишению свободы.