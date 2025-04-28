Як суд покарав командира, який дозволив нарахувати премії п'яним бійцям

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У Львівській області капітан недбало поставився до службових обов'язків. Через його недбалість військовим, які заслуговували на покарання за перебування на службі в нетверезому стані, безпідставно нарахували премії.

Про це йдеться у вироку, який Стрийський міськрайонний суд Львівської області ухвалив 18 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні 2023 року командир зенітної ракетно-артилерійської бригади не доповів про порушення військової дисципліни солдатами, які виконували службові обов'язки, перебуваючи напідпитку. У результаті замість штрафу в розмірі 17 тисяч гривень кожен із порушників отримав 44 тисячі гривень премії.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не з'явився, однак написав заяву про визнання провини. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень, але він може оскаржити судове рішення, якщо впродовж 30 днів подасть апеляцію.

Нагадаємо, у Запорізькій області чоловіка судили за підозрою у держзраді. Суд його виправдав.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка допомагала окупантам проводити референдум на Херсонщині. Її засудили до позбавлення волі.