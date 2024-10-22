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Кабмин изменил порядок выплаты компенсации семьям погибших воинов за неиспользованный отпуск

22 октября 2024 19:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Правительство изменило порядок выплаты компенсации семьям погибших защитников - инфографика
Родные погибших. Иллюстративное фото: 20minut.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

Кабинет Министров Украины изменил порядок финансовой выплаты членам погибших семей военных и полицейских. Речь идет о деньгах за неиспользованные дни отпусков.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 22 октября.

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Выплаты для семей погибших

Теперь сумма выплат для семей за неиспользованные дни отпуска погибшего будет зависеть от стажа службы и других факторов:

  • для военных — от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги лет и от двух до 15 календарных дней в зависимости от места службы и должности;
  • для полицейских — 30 дней и от одного до 15 календарных дней в зависимости от выслуги лет.
Выплаты семьям за неиспользованный отпуск погибших
Инфографика Новини.LIVE

Ранее стало известно, изменится ли размер денежной выплаты семьи военнослужащего в случае его гибели в 2025 году.

А в Киеве семьи погибших ветеранов войны могут получить частичную денежную помощь для покрытия расходов на погребение. Речь идет о воинах, которые участвовали в АТО.

война в Украине Кабинет министров военные выплаты

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