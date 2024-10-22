Правительство изменило порядок выплаты компенсации семьям погибших защитников - инфографика

Кабмин изменил порядок выплаты компенсации семьям погибших воинов за неиспользованный отпуск
Кабинет Министров Украины изменил порядок финансовой выплаты членам погибших семей военных и полицейских. Речь идет о деньгах за неиспользованные дни отпусков.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 22 октября.
Выплаты для семей погибших
Теперь сумма выплат для семей за неиспользованные дни отпуска погибшего будет зависеть от стажа службы и других факторов:
- для военных — от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги лет и от двух до 15 календарных дней в зависимости от места службы и должности;
- для полицейских — 30 дней и от одного до 15 календарных дней в зависимости от выслуги лет.
Ранее стало известно, изменится ли размер денежной выплаты семьи военнослужащего в случае его гибели в 2025 году.
А в Киеве семьи погибших ветеранов войны могут получить частичную денежную помощь для покрытия расходов на погребение. Речь идет о воинах, которые участвовали в АТО.
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