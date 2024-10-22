Уряд змінив порядок виплати компенсації сім'ям загиблих захисників — інфографіка

Кабмін змінив порядок виплати компенсації сім'ям загиблих воїнів за невикористану відпустку
Кабінет міністрів України змінив порядок фінансової виплати членам загиблих сімей військових та поліцейських. Йдеться про гроші за невикористані дні відпусток.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, 22 жовтня.
Виплати для сімей загиблих
Тепер сума виплат для сімей за невикористані дні відпустки загиблого залежатиме від стажу служби та інших факторів:
- для військових — від 30 до 45 днів залежно від вислуги років та від двох до 15 календарних днів залежно від місця служби й посади;
- для поліцейських — 30 днів і від одного до 15 календарних днів залежно від вислуги років.
Раніше стало відомо, чи зміниться розмір грошової виплати сім'ї військовослужбовця у разі його загибелі у 2025 році.
А у Києві сім'ї загиблих ветеранів війни можуть отримати часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Йдеться про воїнів, що брали участь в АТО.
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