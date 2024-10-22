Уряд змінив порядок виплати компенсації сім'ям загиблих захисників — інфографіка

Рідні загиблих. Ілюстративне фото: 20minut.ua

Кабінет міністрів України змінив порядок фінансової виплати членам загиблих сімей військових та поліцейських. Йдеться про гроші за невикористані дні відпусток.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, 22 жовтня.

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Виплати для сімей загиблих

Тепер сума виплат для сімей за невикористані дні відпустки загиблого залежатиме від стажу служби та інших факторів:

для військових — від 30 до 45 днів залежно від вислуги років та від двох до 15 календарних днів залежно від місця служби й посади;

для поліцейських — 30 днів і від одного до 15 календарних днів залежно від вислуги років.

Інфографіка Новини.LIVE

Раніше стало відомо, чи зміниться розмір грошової виплати сім'ї військовослужбовця у разі його загибелі у 2025 році.

А у Києві сім'ї загиблих ветеранів війни можуть отримати часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Йдеться про воїнів, що брали участь в АТО.