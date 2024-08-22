Мобилизация в Украине — одной из категорий украинцев станет проще получить отсрочку

Призывник в военкомате. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК СП

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Теперь получить отсрочку из-за ухода за больными родственниками станет проще.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №930 .

Читайте также:

Как получить отсрочку из-за ухода за больными родственниками

Теперь военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой, мужем, ребенком или своим отцом или матерью, не указывают в заявлении информацию о других трудоспособных членах семьи , которые могут осуществлять постоянный уход. Таким образом, когда военнообязанный подает заявление на отсрочку от мобилизации в связи с необходимостью ухода за родными, то теперь не нужно обосновывать отсутствие других трудоспособных членов семьи.

Также правительство выдало новый образец бланка на получение отсрочки. А ТЦК должна проверять информацию, подаваемую об отсрочке.

Согласно постановлению, военнообязанные, имеющие родных первой степени родства, в частности, родителей с инвалидностью 1 и 2 группы могут получить отсрочку без акта установления факта осуществления ухода.

Кроме того, правительство определило перечень документов для получения отсрочки от мобилизации, где должен быть документ, подтверждающий инвалидность родителя и свидетельство о рождении. Среди этого перечня нет необходимости подавать акт об уходе.

Однако военнообязанные, занятые постоянным уходом за членами семьи третьей степени родства, имеющие инвалидность 1 или 2 группы, должны в заявлении указать об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым они ухаживают.