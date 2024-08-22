Мобілізація в Україні — одній з категорій українців стане простіше отримати відстрочку

Призовник у військкоматі. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК СП

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тепер отримати відстрочку через догляд за хворими родичами стане простіше.

Про це свідчить постанова Кабміну №930.

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Як отримати відстрочку через догляд за хворими родичами

Тепер військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд. Таким чином, коли військовозобов’язаний подає заяву на відстрочку від мобілізації у зв’язку з необхідністю догляду за рідними, то тепер не потрібно доводити відсутність інших працездатних членів сім’ї.

Також уряд видав новий зразок бланка на отримання відстрочки. А ТЦК має перевіряти інформацію, яка подається про відстрочку.

Згідно з постановою, військовозобов’язані, які мають рідних першого ступеня споріднення, зокрема, батьків з інвалідністю 1 та 2 групи можуть отримати відстрочку без акту встановлення факту здійснення догляду.

Крім того, уряд визначив перелік документів для отримання відстрочки від мобілізації, де має бути документ, який підтверджує інвалідність когось з батьків та свідоцтво про народження. Серед цього переліку немає потреби подавати акту про догляд.

Проте військовозобов’язані, які зайняті постійним доглядом за членами сім’ї третього ступеня споріднення, які мають інвалідність 1 або 2 групи, повинні у заяві вказати про відсутність членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони доглядають.