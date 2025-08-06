Правительство усилило помощь освобожденным из российского плена — Шмыгаль

Освобожденный из российского плена украинский военнослужащий. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает новые подходы к медицинскому, психологическому и социальному восстановлению военных и гражданских украинцев после освобождения из российского плена. Решение принято по представлению Министерства обороны.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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Согласно документу, обновляются требования к медицинским осмотрам освобожденных — ключевой целью является более четкое определение состояния здоровья каждого для дальнейшего эффективного лечения.

Кроме того, постановление предусматривает внедрение комплекса лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на возвращение человека к полноценной жизни.

Важной новацией стало расширение сети учреждений, которые будут оказывать помощь — к процессу восстановления присоединятся учреждения Минобороны, МВД, СБУ, Управления государственной охраны, Службы внешней разведки и другие.

Освобожденные из плена могут получить утраченные документы без визита прямо в больнице

Также документ предусматривает усиление социально-административной помощи: в учреждениях, где лечатся освобожденные из плена, им будут помогать в оформлении внутренних и загранпаспортов без необходимости обращаться в сторонние учреждения.

Травмы пленных будут приравнивать к боевым

Отдельно министр анонсировал, что в министерстве уже готовятся изменения во внутренние приказы, которые позволят приравнять травмы, полученные в плену, к тем, что были получены непосредственно на фронте.

Напомним, недавно Министерство обороны Украины упростило процесс оформления документов в отношении погибших и пленных.

Также освобожденная из российского плена украинка, работавшая следователем в Мариуполе, рассказала, как оккупанты издевались над украинцами.